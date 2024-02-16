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Саудовская Аравия станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 7-10 июля в Екатеринбурге, станет Королевство Саудовская Аравия. Об этом заявил директор деловой программы форума Антон Атрашкин, пишет ТАСС.

Он сообщил, что у Саудовской Аравии будет самая большая экспозиция на «Иннопроме» в 2025 году — более 1,5 тыс. кв. м.

«Это страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах; уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией», — сказал А. Атрашкин.

Он добавил, что саудовские фонды активно инвестируют в российские инфраструктурные проекты и бизнесы. В частности, страна создала сеть промышленных городов MODON и приглашает российские компании работать и открывать в королевстве производства.
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