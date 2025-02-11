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Вчера, 12:45

Власти Екатеринбурга планируют в 2025 году установить около 160 остановочных пунктов вместо снесенных киосков

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Власти Екатеринбурга планируют в 2025 году установить около 160 остановочных комплексов вместо снесенных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом заявил 7 апреля во время прямого эфира радио «Город FM» городской глава Алексей Орлов.

Он отметил, что объем средств на эти цели увеличены до 106 млн руб., и сейчас рассматривается возможность дополнительного финансирования.

Также А. Орлов подчеркнул, что нельзя будет объединять остановочные комплексы с киосками и ларьками.

Напомним, что борьбу с НТО Алексей Орлов объявил в марте 2024 года. В мае гордума приняла обновленные условия размещения киосков.

Ранее УрБК писал, что депутаты городской думы подавляющим большинством голосов приняли инициативу о сокращении сроков добровольного сноса незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа, а палатки — за три часа.
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