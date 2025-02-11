Власти Екатеринбурга планируют в 2025 году установить около 160 остановочных пунктов вместо снесенных киосков

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых троллейбусов в 2025 году. Об этом ...11.02.2025 В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа, а палатки — за ...22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил регламент оформления внешнего вида киосков
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление с новыми требованиями к ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...14.04.2014 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга до конца апреля планируют демонтировать 10 незаконных торговых точек
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2014. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга до конца апреля планируют демонтировать 10 ...