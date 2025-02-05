В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа

В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также планируется сократить сроки сноса таких ...

В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также ...

В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков

В Екатеринбурге в 2023 году власти планируют снести 84 незаконных торговых объекта

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге за июнь в Академическом районе было снесено шесть незаконных торговых ...