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В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа, а палатки — за три часа. Депутаты городской думы подавляющим большинством голосов приняли инициативу о сокращении сроков добровольного сноса незаконных нестационарных торговых объектов (НТО).

По словам директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, инициатива была внесена с целью недопущения предпринимателями злоупотреблений. Ранее срок добровольного сноса составлял пять дней.

М. Чаплыгин отметил, что фиксацией нарушений и выписыванием предписания с требованием демонтажа заняты специалисты районных администраций. В случае, если предписание в течении суток будет проигнорировано, то документы передаются в департамент потребрынка, который инициирует процедуру выноса.

На данный момент городская схема размещения включает 1 тыс. 668 НТО. По окончании срока аренды 1 тыс. 308 из них подлежат ликвидации. Согласно прогнозу администрации, около 30% владельцев не уберут свои точки самостоятельно.
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