В Екатеринбурге незаконные киоски придется демонтировать за 24 часа

В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также планируется сократить сроки сноса таких ...05.02.2025 В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также ...26.06.2023 В Екатеринбурге в 2023 году власти планируют снести 84 незаконных торговых объекта
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге за июнь в Академическом районе было снесено шесть незаконных торговых ...20.09.2022 Администрация Екатеринбурга сможет демонтировать нелегальные киоски без судебного решения
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Администрация Екатеринбурга получила право демонтировать нелегальные киоски без ...11.03.2014 Более 20 владельцев незаконных торговых объектов в Екатеринбурге получат предписания о демонтаже
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга на этой неделе направит 22 владельцам нелегальных торговых ...