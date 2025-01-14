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В Екатеринбурге за март 2025 года через платформу обратной связи поступило 1 тыс 084 обращения по поводу дорог

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге за март 2025 года через платформу обратной связи поступило 1 тыс. 084 обращения в адрес Администрации города, связанных с состоянием дорожной инфраструктуры, ремонтом дорог и организацией парковок. Всего через ПОС поступили 3 тыс. 205 обращений от горожан. Об этом рассказал градоначальник Алексей Орлов в ходе прямого эфира радио «Город FM».

По словам А. Орлова, всего в нынешнем сезоне планируется обновить 26 км дорог. На данный момент погодные условия не позволяют начать масштабные работы, однако некоторые участки уже обновляют. С момента прогревания дорожного полотна до +10 градусов начнется укладка на городских магистралях термопластика для разметки.

«До майских праздников будем массово заниматься разметкой. Работы будут проводиться в ночное время или в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства автолюбителей» -— сообщил А.Орлов.

Он отметил, что в этом сезоне планируется нанести не менее 268 тыс. кв. м дорожной разметки.
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