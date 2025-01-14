В Екатеринбурге за март 2025 года через платформу обратной связи поступило 1 тыс 084 обращения по поводу дорог

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Количество обращений жителей Екатеринбурга к городским властям через Платформу обратной ...10.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял на личный контроль сроки нанесения дорожной разметки в городе
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял на личный контроль процесс нанесения дорожной ...25.05.2022 В Екатеринбурге нанесут 218 тыс. кв. метров дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. МБУ «Центр организации движения» планирует в текущем сезоне нанести на улицах ...04.06.2021 В Екатеринбурге увеличат темпы нанесения дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился увеличить темпы нанесения дорожной ...02.04.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил изыскать дополнительные средства на обновление дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился изыскать дополнительные средства на ...