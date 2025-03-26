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Вчера, 13:20

В российских банках объем рублевых сбережений в I квартале 2025 года увеличился более чем на 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.04.2025. В российских банках общий объем рублевых пассивов в I квартале 2025 года увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн руб. Рост за три месяца составил 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост был 1,7 трлн руб., пишет ТАСС, со ссылкой на данные банка ВТБ.

Эксперты прогнозируют, что по итогам I полугодия рынок сбережений в рублях в российских банках достигнет 59 трлн руб. По итогам года - превысит 65 трлн руб.

Таким образом россияне смогут получить 9 трлн руб. процентного дохода.
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