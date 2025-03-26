В российских банках объем рублевых сбережений в I квартале 2025 года увеличился более чем на 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.04.2025. В российских банках общий объем рублевых пассивов в I квартале 2025 года увеличился более чем ...26.03.2025 Объем средств населения в банках РФ в феврале вырос на 1,9%
УрБК, Москва, 26.03.2025. Объем средств населения в банках РФ в феврале 2025 года увеличился на 1,9%, или на 1,1 трлн ...23.01.2013 По итогам 2012 года активы российских банков выросли на 18,9%
УрБК, Москва, 23.01.2013. Совокупные активы российских банков выросли за 2012 год на 18,9% и на 1 января 2013 года ...04.07.2012 В России к маю этого года рублевые вклады превысили 10 трлн рублей
УрБК, Москва, 04.07.2012. На рублевых депозитах физических лиц в российских банках к 1 мая 2012 года скопилось 10,082 ...29.11.2010 С начала 2010 года объем вкладов населения в банках РФ вырос на 21,3%
УрБК, Москва, 29.11.2010. Вклады физических лиц в российских банках с начала года увеличились на 21,3% и по состоянию ...