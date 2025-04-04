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Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале снизился на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Оборот предприятий Среднего Урала в январе-феврале 2025 года составил 1 трлн 854 млрд руб. Это на 2,8% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

«На долю промышленных производств в январе-феврале 2025 года приходилось 42,3% от общего оборота всех организаций области», — говорится в сообщении.

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