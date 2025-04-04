Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале снизился на 2,8%

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Оборот розничной торговли Свердловской области в феврале 2021 года составил 85 млрд 937 млн руб., что на 12,1% ниже ...