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Сегодня, 13:04

РСПП: Рост экономики России замедляется до минимальных значений

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Рост экономики РФ в феврале снизился до 0,8% (год к году) против 3% в январе и 4,1% в декабре. Это свидетельствует о переходе к «нулевому росту». Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), сообщает ТАСС.

По его словам, замедление экономики России можно считать свершившимся фактом.

«В январе уже мы видели 3-процентный рост, а в феврале — уже менее 1-0,8%. Явно уже уходим, как говорится, в «нулевой рост», — сказал А. Шохин.

Напомним, что ранее замедление темпов экономического роста отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, главной задачей властей на данный момент является поддержка инвестиционного ритма.
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