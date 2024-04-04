Глава РСПП Александр Шохин поблагодарил главного инженера «Атомстройкомплекса» за вклад в развитие стройотрасли региона

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Президент российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 4 апреля на ежегодном отраслевом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) вручил благодарность главному инженеру и собственнику ГК «Атомстройкомплекс» Павлу Кузнецову за профессионализм и большой личный вклад в развитие строительной отрасли Свердловской области, сообщает пресс-служба девеловпера.В ходе мероприятия, участие в котором впервые принял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, были подведены профессиональные итоги 2024 года и обозначены приоритеты 2025 года, один из них — сохранение в регионе открытого диалога и эффективного сотрудничества между бизнесом и властью.Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский отметил, что в минувшем году в фокусе внимания уральских промышленников были кадровые вопросы и вопросы повышения производительности труда на предприятиях. Для их решения в регионе ведется совместная работа бизнеса и власти в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также национального проекта «Производительность труда», который продлен до 2030 года в статусе нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».Он подчеркнул, что уральский девелопер «Атомстройкомплекс» выступает опорным работодателем кластера «Строительство» проекта «Профессионалитет». Компания не только вложилась в обновление материально-технической базы колледжей — участников проекта, но и постоянно участвует в практической подготовке студентов: студенты строительных специальностей пробуют свои силы под руководством опытных наставников из «Атомстройкомплекса» на строительстве крупных жилых и инфраструктурных объектов города и области.В свою очередь, представители девелопера выразили уверенность, что повысить привлекательность рабочих профессий в строительной отрасли можно, в том числе, за счет повышения производительности, сокращения физического труда и роста автоматизации. «Атомстройкомплекс» последовательно реализует эту идею на своих заводах, выпускающих строительные материалы. В заводских цехах с помощью высокотехнологичного оборудования девелопер выпускает самые сложные элементы зданий, на строительной площадке остается лишь собрать их как конструктор.Добавим, что за 30 лет работы «Атомстройкомплекс» построил более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. м.