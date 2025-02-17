Материалы по теме

РСПП: Рост экономики России замедляется до минимальных значений

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Рост экономики РФ в феврале снизился до 0,8% (год к году) против 3% в январе и 4,1% в ...

МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным

УрБК, Москва, 17.02.2025. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным. Об этом заявил министр экономического развития ...

МЭР оценило замедление роста экономики РФ в июле до 1,5%

Рост ВВП России в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне 2017 года. Об этом сообщает «Прайм» со ...

МЭР оценило замедление роста экономики РФ в июле до 1,5%

УрБК, Москва, 28.08.2017. Рост ВВП России в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне 2017 года. Об ...

Екатеринбург посетит президент Союза промышленников и предпринимателей России Александр Шохин

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. Екатеринбург на этой неделе посетит президент Союза промышленников и предпринимателей ...