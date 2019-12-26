УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:17

РСПП рассчитывает на снижение ключевой ставки во втором полугодии

УрБК, Москва, 04.04.2025. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает снижения ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. Об этом рассказал президент РСПП Александр Шохин в ходе своего визита в Екатеринбург, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РСПП Александра Шохина.

Он также добавил, что в декабре 2024 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил не менять ставку до апреля, чтобы оценить, как отечественная промышленность адаптируется к текущей монетарной политике.

Александр Шохин добавил, что со временем экономика адаптировалась, но инфляция не замедлилась. Это свидетельствует о том, что на динамику цен также влияют другие факторы, которые не зависят от действий правительства и Центробанка.

Напомним, что 21 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.12.2019 Группа ЧТПЗ вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Группа ЧТПЗ вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ...

12.10.2018 РСПП предложил дать налоговые льготы компаниям, подпавшим под санкции

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нужным предоставить налоговые послабления для ...

12.10.2018 РСПП предложил дать налоговые льготы компаниям, подпавшим под санкции

УрБК, Москва, 12.10.2018. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нужным предоставить ...

29.08.2018 РСПП предложил снизить страховые взносы для граждан предпенсионного возраста до 14-15%

УрБК, Москва, 29.08.2018. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил правительству РФ снизить ...

09.02.2018 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

УрБК, Москва, 09.02.2018. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Решение опубликовано ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31417.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни12.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей
Архив новостей
Апрель 2025 (114)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18