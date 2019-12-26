РСПП рассчитывает на снижение ключевой ставки во втором полугодии

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Группа ЧТПЗ вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ...12.10.2018 РСПП предложил дать налоговые льготы компаниям, подпавшим под санкции
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нужным предоставить налоговые послабления для ...12.10.2018 РСПП предложил дать налоговые льготы компаниям, подпавшим под санкции
УрБК, Москва, 12.10.2018. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нужным предоставить ...29.08.2018 РСПП предложил снизить страховые взносы для граждан предпенсионного возраста до 14-15%
УрБК, Москва, 29.08.2018. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил правительству РФ снизить ...09.02.2018 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%
УрБК, Москва, 09.02.2018. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Решение опубликовано ...