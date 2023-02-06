ММК утвердил список участников благотворительной программы В.Ф. Рашникова «Одаренные дети Магнитки»

УрБК, Магнитогорск, 06.02.2023. В Магнитогорске при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...11.02.2022 На Южном Урале при поддержке ММК стартовал XXI региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение»
УрБК, Магнитогорск, 11.02.2022. В Магнитогорске стартовал XXI региональный конкурс по информационным технологиям для ...12.08.2019 Фонд «Металлург» в I полугодии 2019 года выделил 137,5 млн рублей на реализацию программы «ХХI век — детям Южного Урала»
УрБК, Магнитогорск, 12.08.2019. Комплексную программу «ХХI век — детям Южного Урала» реализует благотворительный фонд ...08.04.2019 При поддержке ММК в Магнитогорске состоялся региональный конкурс для школьников «IT-отражение»
УрБК, Магнитогорск, 08.04.2019. В Магнитогорске завершился традиционный региональный конкурс по информационным ...05.04.2019 ММК продолжает поддерживать одаренных детей Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск, 05.04.2019. В 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат продолжит реализацию ...