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ММК утвердил список участников благотворительной программы В.Ф. Рашникова «Одаренные дети Магнитки»

УрБК, Магнитогорск, 07.04.2025. В 2025 году Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продолжит работу в рамках благотворительной программы В.Ф. Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева утвержден список участников программы этого года.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в 2024 году среди учащихся Магнитогорска были проведены предметные олимпиады. По их результатам, а также по результатам городских, областных и всероссийских Олимпиад 35 человек были представлены к рассмотрению для участия в благотворительной программе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Филипповича Рашникова «Одаренные дети Магнитки».

«По итогам заседаний конкурсной комиссии 12 учащихся образовательных учреждений рекомендованы к участию в этой благотворительной программе, еще 45 участников программы прошлого года также подтвердили свое участие в 2025 году. Таким образом, утвержден список участников программы «Одаренные дети Магнитки», которым будут вручены именные сертификаты, дающие право на ежемесячные стипендии», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что эту программу предприятие реализует с 2003 года под патронатом и по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Программа нацелена на создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала подрастающих магнитогорцев, а также оказывает материальное содействие развитию способностей одаренных детей Магнитогорска.

В частности, в 2024 году на реализацию программы «Одаренные дети Магнитки», являющейся частью комплексной программы Благотворительного фонда «Металлург» «XXI век — детям Южного Урала», было выделено 9,7 млн руб.
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