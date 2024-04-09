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Вчера, 10:53

Металлургический соцпакет

Металлургический соцпакетМагнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») расширил социальный пакет для своих работников. Так, социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором предприятия на 2024-2026 годы, включают в себя целый ряд направлений: от индексации заработной платы до увеличения субсидий на приобретение жилья.

В новом коллективном договоре значительно увеличены дотации и компенсации, проиндексированы размеры денежных премий, увеличен перечень ситуаций для предоставления оплачиваемого социального отпуска. До 22 тыс. руб. выросли единовременные выплаты при рождении у работников ребенка.

Помимо этого, вдвое — до 500 тыс. руб. — увеличены субсидии на приобретение жилья молодыми работниками — победителями конкурсов профмастерства. Также в рамках программы «Льготная ипотека» ПАО «ММК» компенсирует работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке (до 20 тыс. руб. в месяц) в течение пяти лет. Эта программа распространяется не только на работников, живущих в Магнитогорске, но и на тех, кто взял жилье в ипотеку в других населенных пунктах, где расположены предприятия Группы ПАО «ММК». За три месяца 2024 года заявление на участие в программе подали уже 536 сотрудников.

Также ко Дню металлурга тарифные ставки рабочих, доля которых в общей численности персонала составляет 80%, вырастут от 10 до 15% в зависимости от присвоенного разряда. Тарифные ставки руководителей, специалистов и служащих увеличатся от 5 до 10%.

Отметим, что это будет уже второе повышение заработной платы на ПАО «ММК» в текущем году: в январе тарифные ставки всех сотрудников были увеличены на 10%. С учетом январской индексации рост заработной платы в 2024 году по сравнению с прошлым годом на комбинате в среднем составит более 20%.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, новая редакция коллективного договора, подписанного руководством предприятия и профсоюзным комитетом, обеспечивает согласование интересов работников и работодателей, стимулируя мотивацию социального партнерства. Он отметил, что социальная защита и рост заработной платы работников Группы ПАО «ММК» находятся на постоянном контроле руководства компании.

Гендиректор комбината также подчеркнул, что в период действия прежнего коллективного договора работодателем были выполнены все принятые обязательства в части заработной платы, социальных льгот и гарантий работникам.

«Мы ежегодно увеличиваем расходы на социальный пакет, а общие расходы на социальную сферу Группы ММК составляют уже почти 3,5 млрд руб. ежегодно. Все эти средства направляются на компенсацию стоимости путевок, питания, детский отдых, поддержку материнства, многодетных семей, заботу о наших ветеранах», — сказал Павел Шиляев.

Кроме того, в число дополнительных мер усиления социальных гарантий работников входят переиндексация выплат по рождению ребенка и ежемесячных выплат по уходу за детьми, увеличение размера поощрений за сдачу работниками норм ГТО. Изменения коснулись также социального развития коллектива и работы с молодежью.

Стоит отметить, что, помимо прямой финансовой поддержки своих работников, ПАО «ММК» регулярно вкладывает средства в благотворительные и социальные проекты в регионе присутствия. Часть из них также направлена на улучшение качества жизни работников комбината.

Так, в 2023 году на реализацию медицинских программ для сотрудников Группы ПАО «ММК», а также на содержание и поддержку лечебной инфраструктуры комбината и Магнитогорска было выделено порядка 575 млн руб.

Также в прошлом году на комбинате стартовала новая программа поддержки медработников «Высокие медицинские технологии», в рамках которой работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи при выявлении ряда впервые диагностированных заболеваний.

Всего же на благотворительность ПАО «ММК» и его дочерние общества, являющиеся крупнейшими благотворителями магнитогорского благотворительного фонда «Металлург», в 2023 году выделили 739 млн руб., из них более 359 млн руб. — на поддержку пенсионеров и инвалидов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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