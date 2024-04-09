Металлургический соцпакет

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ММК увеличил субсидии на приобретение жилья для своих работников

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) расширил социальный пакет для своих ...

ММК в 2023 году направил на соцпрограммы и благотворительность 2 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2024. В 2023 году вложения в благотворительность и реализацию социальных программ Группы ПАО ...

Оклады работников Магнитогорского металлургического комбината проиндексировали на 10%

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») принят новый коллективный ...

ММК за полугодие выделил на социальные и благотворительные программы 1,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на ...

Расходы ММК на социальные программы в 2017 году превысили 2,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. В 2017 году Группа ПАО «ММК» направила на благотворительность и реализацию социальных ...