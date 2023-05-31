Оклады работников Магнитогорского металлургического комбината проиндексировали на 10%

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») принят новый коллективный договор предприятия, регулирующий трудовые отношения между работниками и администрацией. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Новый документ, срок действия которого рассчитан на 2024-2026 годы, как и прежние, придерживается принципа социального партнерства между руководством и коллективом.



Особое внимание в договоре уделено обеспечению достойного уровня заработной платы. Так, работодатель обязуется обеспечить повышение уровня заработной платы работников, включая ее индексацию в связи с ростом цен на товары и услуги.



Необходимо отметить, что руководство ПАО «ММК» с 1 января 2024 года приняло решение проиндексировать тарифные ставки и оклады работников компании на 10%.



Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подчеркнул, что в период действия прежнего коллективного договора работодателем были выполнены все принятые обязательства в части заработной платы, социальных льгот и гарантий работникам.



«Мы ежегодно увеличиваем расходы на социальный пакет, а общие расходы на социальную сферу Группы ММК составляют уже почти 3,5 млрд руб. ежегодно. Все эти средства направляются на компенсацию стоимости путевок, питания, детский отдых, поддержку материнства, многодетных семей, заботу о наших ветеранах», — сообщил Павел Шиляев.



Председатель первичной профсоюзной организации «ММК» Борис Семенов рассказал, что изменения коснулись и социального развития коллектива, работы с молодежью.



На комбинате отмечают, что, вопреки сложностям текущего момента, ММК удалось не только сохранить расходы на социальную сферу, но и найти возможности для расширения социального пакета. В частности, к этому относится новая программа «Льготная ипотека», стартующая с 2024 года.



«В рамках данной меры мы планируем компенсировать работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке в течение следующих пяти лет», — сообщил Павел Шиляев.



Кроме того, в число дополнительных мер усиления социальных гарантий работников входят переиндексация выплат по рождению ребенка и ежемесячных выплат по уходу за детьми, увеличение размера поощрений за сдачу работниками норм ГТО.



Серьезные изменения были внесены в программу улучшения жилищных условий для молодых сотрудников — победителей конкурсов профмастерства, для которых размер субсидии на приобретение жилья был увеличен с 250 до 500 тыс. руб.