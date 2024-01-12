УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:59

ММК увеличил субсидии на приобретение жилья для своих работников

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) расширил социальный пакет для своих работников. Так, соцгарантии, предусмотренные коллективным договором предприятия на 2024-2026 годы, включают в себя целый ряд направлений: от индексации заработной платы до увеличения субсидий на приобретение жилья.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, в новом коллективном договоре значительно увеличены дотации и компенсации, проиндексированы размеры денежных премий, увеличен перечень ситуаций для предоставления оплачиваемого социального отпуска. До 22 тыс. руб. выросли единовременные выплаты при рождении у работников ребенка.

Помимо этого, вдвое (до 500 тыс. руб.) увеличены субсидии на приобретение жилья молодыми работниками — победителями конкурсов профмастерства. Также в рамках программы «Льготная ипотека» ММК компенсирует работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке (до 20 тыс. руб. в месяц) в течение пяти лет. Эта программа распространяется не только на работников, живущих в Магнитогорске, но и на тех, кто взял жилье в ипотеку в других населенных пунктах, где расположены предприятия Группы ПАО «ММК». За три месяца 2024 года заявление на участие в программе подали 536 сотрудников.

Также ко Дню металлурга тарифные ставки рабочих (их доля в общей численности персонала составляет 80%) вырастут от 10 до 15% в зависимости от присвоенного разряда. Тарифные ставки руководителей, специалистов и служащих увеличатся от 5 до 10%. Отмечается, что это будет уже второе повышение заработной платы на ММК в текущем году: в январе тарифные ставки всех сотрудников были увеличены на 10%. С учетом январской индексации рост заработной платы в 2024 году по сравнению с прошлым годом в ПАО «ММК» в среднем составит более 20%.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, новая редакция коллективного договора, подписанного руководством предприятия и профсоюзным комитетом, обеспечивает согласование интересов работников и работодателей, стимулируя мотивацию социального партнерства. Он отмечает, что социальная защита и рост заработной платы работников Группы ПАО «ММК» находятся на постоянном контроле руководства компании.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.01.2024 Оклады работников Магнитогорского металлургического комбината проиндексировали на 10%

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») принят новый коллективный ...

06.12.2023 ММК со следующего года расширит социальный пакет для сотрудников

УрБК, Магнитогорск, 06.12.2023. Со следующего года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) будет частично ...

31.05.2023 Работникам ММК с 1 июня 2023 года на 6,5% повысят заработную плату

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Работникам ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») с 1 июня 2023 ...

25.05.2022 ММК анонсировал повышение зарплаты своим сотрудникам на 10%

УрБК, Магнитогорск, 25.05.2022. С 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады работников ПАО «Магнитогорский ...

27.12.2017 Работники ММК заключили коллективный договор на 2018-2020 годы

УрБК, Магнитогорск, 27.12.2017. Сегодня в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» состоялась конференция ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (234)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18