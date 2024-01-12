ММК увеличил субсидии на приобретение жилья для своих работников

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) расширил социальный пакет для своих работников. Так, соцгарантии, предусмотренные коллективным договором предприятия на 2024-2026 годы, включают в себя целый ряд направлений: от индексации заработной платы до увеличения субсидий на приобретение жилья.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, в новом коллективном договоре значительно увеличены дотации и компенсации, проиндексированы размеры денежных премий, увеличен перечень ситуаций для предоставления оплачиваемого социального отпуска. До 22 тыс. руб. выросли единовременные выплаты при рождении у работников ребенка.



Помимо этого, вдвое (до 500 тыс. руб.) увеличены субсидии на приобретение жилья молодыми работниками — победителями конкурсов профмастерства. Также в рамках программы «Льготная ипотека» ММК компенсирует работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке (до 20 тыс. руб. в месяц) в течение пяти лет. Эта программа распространяется не только на работников, живущих в Магнитогорске, но и на тех, кто взял жилье в ипотеку в других населенных пунктах, где расположены предприятия Группы ПАО «ММК». За три месяца 2024 года заявление на участие в программе подали 536 сотрудников.



Также ко Дню металлурга тарифные ставки рабочих (их доля в общей численности персонала составляет 80%) вырастут от 10 до 15% в зависимости от присвоенного разряда. Тарифные ставки руководителей, специалистов и служащих увеличатся от 5 до 10%. Отмечается, что это будет уже второе повышение заработной платы на ММК в текущем году: в январе тарифные ставки всех сотрудников были увеличены на 10%. С учетом январской индексации рост заработной платы в 2024 году по сравнению с прошлым годом в ПАО «ММК» в среднем составит более 20%.



По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, новая редакция коллективного договора, подписанного руководством предприятия и профсоюзным комитетом, обеспечивает согласование интересов работников и работодателей, стимулируя мотивацию социального партнерства. Он отмечает, что социальная защита и рост заработной платы работников Группы ПАО «ММК» находятся на постоянном контроле руководства компании.