В МГТУ имени Г. И. Носова после модернизации открылась новая аудитория

УрБК, Челябинск, 01.09.2025. В Магнитогорском техническом университете имени Г. И. Носова 1 сентября 2025 года открылась обновленная аудитория, реконструированная при поддержке Группы ММК. Об этом сообщает пресс-служба комбината.Это очередной проект, реализованный в стенах Магнитогорского технического университета во взаимодействии с основным стратегическим партнером вуза — ПАО «ММК». Участие в мероприятии приняли генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников и ректор университета Дмитрий Терентьев.Аудитория № 374, имеющая общую площадь 114,9 кв. м, рассчитана на размещение 108 студентов. В помещении установлена модульная система кресел, а также полностью модернизированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Особое внимание было уделено техническому оснащению аудитории, включающему современную мультимедийную систему, предназначенную для проведения видеоконференций, лекций и презентаций. В состав системы входят светодиодный экран, профессиональное видеооборудование, две жидкокристаллические панели, трибуна с сенсорным экраном, панелью управления и интегрированными микрофонами.Общая стоимость проведенных работ, включая составление проектной документации и реализацию проекта, составила более 30 миллионов рублей. В разработке проекта активное участие приняли доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства МГТУ Екатерина Подобреева и студент пятого курса кафедры архитектуры Ильгиз Нигматуллин, совместно с подрядными организациями. Финансирование проекта полностью осуществила компания ООО «ОСК», являющаяся крупнейшим сервисным предприятием города Магнитогорска и входящая в группу компаний ПАО «ММК».«Действительно, хорошая получилась аудитория, думаю, в ней будет приятно учиться. Это другой уровень образования и другое качество обучения», — оценил проведенную работу Павел Шиляев.Сергей Бердников добавил, что данная аудитория поможет готовить специалистов мирового уровня. Дмитрий Терентьев поблагодарил за участие ПАО «ММК», добавив, что в новом образовательном пространстве студенты смогут получать знания в качественно новом формате, повышать профессиональный уровень для дальнейшей работы на высокотехнологичных производствах, в том числе — Магнитогорском металлургическом комбинате. Торжественное открытие стало также символичным — почетные гости перерезали не традиционную красную ленточку, а металлическую ленту ножницами по металлу.Аудитория № 374 станет уже второй студенческой аудиторией, полностью реконструированной за счет группы компаний ПАО «ММК». 25 января 2025 года в университете при финансовой поддержке ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» была открыта современная мультимедийная аудитория № 388 (Большая физическая аудитория) имени П. Д. Коржа.