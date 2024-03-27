ММК и МГТУ Г.И. Носова подписали меморандум о создании научно-образовательного кампуса «Магнитная долина»

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проводит конкурс для студентов МГТУ им. ...04.08.2023 В Магнитогорске при поддержке «МегаФона» и МГТУ создадут научно-технический кластер
УрБК, Магнитогорск, 04.08.2023. «МегаФон» и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова ...01.09.2022 В Магнитогорске при поддержке ММК построили два образовательных центра на базе МГТУ
УрБК, Магнитогорск, 01.09.2022. В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) ...23.12.2019 МГТУ в сотрудничестве с МИСиС и ММК разработает образовательную программу по металлургии
УрБК, Магнитогорск, 23.12.2019. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ), ...11.12.2019 ММК и МГТУ имени Носова представят результаты совместного проекта по созданию высокотехнологичного производства
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в VI ежегодной ...