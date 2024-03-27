ММК и МГТУ Г.И. Носова подписали меморандум о создании научно-образовательного кампуса «Магнитная долина»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитгогорск, 27.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и МГТУ Г.И. Носова заключили меморандум о создании научно-образовательного кампуса «Магнитная долина». Свои подписи под документом поставили гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и ректор университета Дмитрий Терентьев, сообщает пресс-служба предприятия.«Новый этап нашего многолетнего взаимодействия с вузом ориентирован на максимально эффективную открытую кооперацию науки и промышленного производства. В рамках «Магнитной долины» разработки новых технологий, их внедрение в производственные процессы и в целом развитие научно-технического сотрудничества между ММК и МГТУ им. Носова будут осуществляться на новом уровне», — отметил П. Шиляев.Д. Терентьев подчеркнул значимость соглашения, отметив, что оно предполагает строительство современных учебно-научных корпусов и лабораторий для студентов и исследователей. Ожидается, что создание кампуса «Магнитная долина» позволит проводить актуальные исследования и поможет улучшить качество подготовки студентов.Инфраструктура вуза уже включает более 200 зданий и сооружений общей площадью 265 тыс. кв. м. Новый кампус будет интегрирован в городское пространство и станет доступным и комфортным студенческим городком.Добавим, что в прошлом году Магнитогорский государственный технический университет отметил 90-летний юбилей. Учебное заведение является ведущим техническим вузом страны. В стенах университета получили образование многие специалисты ММК.