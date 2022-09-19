УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:49

При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ открылась новая мультимедийная аудитория в МГТУ им. Г. И. Носова

УрБК, Магнитогорск, 28.01.2025. При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ открылась новая мультимедийная аудитория в ведущем техническом вузе Урала — Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова. Открытие было приурочено ко Дню студента. Учебный зал был назван в честь ученого-физика П.Д. Коржа, возглавлявшего с 1934 по 1968 год кафедру физики Магнитогорского горно-металлургического института, сообщает пресс-служба ММК.

При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ открылась новая мультимедийная аудитория в МГТУ им. Г. И. Носова
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Сейчас в Группе ММК как никогда востребованы инженерные кадры, технологи, которым мы обеспечиваем хорошие условия для интересной и важной работы, создаем возможности для профессионального роста. МГТУ — наш первый и приоритетный помощник в обучении и практической подготовке таких специалистов», — сказал на церемонии открытия гендиректор ММК Павел Ширяев.

Отремонтированная и переоборудованная аудитория № 388 вмещает 128 студентов. Ее общая площадь составляет 190 кв. м. Комплексная реконструкция помещения позволила превратить его в современное учебное пространство. Обновление проходило по проекту, представленному дочерней компанией МГТУ — ООО «Ресерч энд девелопмент». Деревянные конструкции были заменены металлокаркасами. Обновлено освещение, отопление, вентиляция. Установлены кондиционеры и пожарная сигнализация.

Помимо этого, для проведения конференций, докладов и лекций учебный зал был оборудован новейшей мультимедийной системой с дистанционным управлением светом и звуком. Система включает в себя две жидкокристаллические панели, а также трибуну с сенсорным экраном и панелью управления.

По словам директора ММК-МЕТИЗ Сергея Дубровского, данная аудитория является вкладом завода в качественное современное образование. Он отметил, что для предприятия крайне важен кадровый потенциал, обеспечиваемый участием в госпрограмме «Профессионалитет». Первые выпускники данной программы уже пришли на производство после прохождения обучения.

В свою очередь, ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев поблагодарил Группу ММК за плодотворное сотрудничество, а также отметил, что до конца текущего учебного года в сотрудничестве с ММК и Объединенной сервисной компанией будет обновлена еще одна аудитория для потокового обучения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:25 ММК и МГТУ Г.И. Носова подписали меморандум о создании научно-образовательного кампуса «Магнитная долина»

УрБК, Магнитгогорск, 27.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и МГТУ Г.И. Носова заключили ...

19.09.2022 ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...

01.09.2022 В Магнитогорске при поддержке ММК построили два образовательных центра на базе МГТУ

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2022. В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) ...

17.01.2020 МГТУ им. Г. И. Носова рассказал о своих достижениях в рамках сотрудничества с ММК

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2020. В День российской печати Магнитогорский технический университет (МГТУ) им. Г. И. Носова ...

26.05.2016 Русская медная компания договорилась о сотрудничестве с МГТУ в сфере профобразования

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2016. Русская медная компания заключила соглашение с Магнитогорским техническим университетом ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (389)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18