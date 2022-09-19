При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ открылась новая мультимедийная аудитория в МГТУ им. Г. И. Носова

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 28.01.2025. При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ открылась новая мультимедийная аудитория в ведущем техническом вузе Урала — Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова. Открытие было приурочено ко Дню студента. Учебный зал был назван в честь ученого-физика П.Д. Коржа, возглавлявшего с 1934 по 1968 год кафедру физики Магнитогорского горно-металлургического института, сообщает пресс-служба ММК.«Сейчас в Группе ММК как никогда востребованы инженерные кадры, технологи, которым мы обеспечиваем хорошие условия для интересной и важной работы, создаем возможности для профессионального роста. МГТУ — наш первый и приоритетный помощник в обучении и практической подготовке таких специалистов», — сказал на церемонии открытия гендиректор ММК Павел Ширяев.Отремонтированная и переоборудованная аудитория № 388 вмещает 128 студентов. Ее общая площадь составляет 190 кв. м. Комплексная реконструкция помещения позволила превратить его в современное учебное пространство. Обновление проходило по проекту, представленному дочерней компанией МГТУ — ООО «Ресерч энд девелопмент». Деревянные конструкции были заменены металлокаркасами. Обновлено освещение, отопление, вентиляция. Установлены кондиционеры и пожарная сигнализация.Помимо этого, для проведения конференций, докладов и лекций учебный зал был оборудован новейшей мультимедийной системой с дистанционным управлением светом и звуком. Система включает в себя две жидкокристаллические панели, а также трибуну с сенсорным экраном и панелью управления.По словам директора ММК-МЕТИЗ Сергея Дубровского, данная аудитория является вкладом завода в качественное современное образование. Он отметил, что для предприятия крайне важен кадровый потенциал, обеспечиваемый участием в госпрограмме «Профессионалитет». Первые выпускники данной программы уже пришли на производство после прохождения обучения.В свою очередь, ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев поблагодарил Группу ММК за плодотворное сотрудничество, а также отметил, что до конца текущего учебного года в сотрудничестве с ММК и Объединенной сервисной компанией будет обновлена еще одна аудитория для потокового обучения.