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В Магнитогорске при поддержке ММК стартует конкурс для школьников «IT-отражение»

УрБК, Магнитогорск, 06.02.2023. В Магнитогорске при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) стартует XXII региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение».

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, конкурс проводится по инициативе АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в рамках программы председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Его участники — учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от восьми до 17 лет, которые могут в период до 11 марта оформить заявку на участие и прислать свои работы. Второй год подряд конкурс полностью пройдет в дистанционном формате.

Целью этого ежегодного мероприятия является выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в области информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности. Кроме того, конкурс призван послужить задачам популяризации и пропаганды цифровых технологий, развитию информационной культуры у учащихся и выявлению их творческого потенциала в использовании компьютерных технологий. Конкурс позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.

Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется Благотворительным фондом «Металлург» (основной благотворитель — ПАО «ММК»).

Состязания юных талантов проводятся по двум возрастным группам: младшей (от восьми до 13 лет) и старшей (от 14 до 17 лет). В числе номинаций «IT-отражения» — «Я — программист», «Я — разработчик мобильных приложений», «Я — 3Dмоделлер», «Я — дизайнер» и «Я — робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.

Уточняется, что оформление заявок и регистрация конкурсных работ будут происходить до 10 марта. С 13 по 20 марта — отборочный тур, во время которого пройдет экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников так называемых очных туров, которые состоятся с 27 по 30 марта в дистанционном формате посредством видео-конференц-связи.

Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на 7 апреля. Тогда же состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы. Победители номинаций получат дипломы и ценные призы. По усмотрению экспертной комиссии дополнительно могут быть учреждены специальные подарки вне призовых мест. Кроме того, участники, занявшие призовые места в старшей и в младшей возрастной группе, получают право бесплатного обучения на курсах в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в дистанционном формате в течение 2023 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».

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