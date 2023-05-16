УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:44

Представитель ПАО «ММК» поделился опытом на форуме «Национальная система квалификаций 2025»

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2025. Директор корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» Андрей Козловский выступил на HR-форуме «Национальная система квалификаций 2025», который состоялся в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Тема доклада: «Как создать среду, где люди хотят работать».

В пресс-службе предприятия сообщили, что только в 2025 году в результате запуска нескольких крупных производств в Группе ММК было создано около 1 тыс. 500 новых рабочих мест. Вместе с тем, основными вызовами для HR-специалистов компании остаются снижение доли трудоспособного населения в Магнитогорске и минимальный уровень безработицы. В этих условиях большую роль играют инвестиции в развитие и благополучие работников. В 2025 году затраты комбината на обучение и развитие персонала составят 455 млн руб., еще 765 млн руб. инвестируют общества Группы ММК.

«Ключевую роль в реализации HR-стратегии ММК играет собственный корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Здесь разработано 1 тыс.200 программ обучения для специалистов любого уровня и ежегодно обучается 72 тыс. человек. Сотрудники компании имеют доступ к интерактивной обучающей платформе ММК, содержащей более 130 различных электронных курсов», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что важными направлениями деятельности КЦПК «Персонал» стали промтуризм и профориентация. В 2024 году промплощадку ММК посетили свыше 17,3 тыс. человек, из которых около 8,2 тыс. школьники и порядка 2,5 тыс. студенты МГТУ им. Г.И. Носова. Профориентационная деятельность охватывает знакомство школьников с рабочими и инженерно-техническими профессиями, профориентационные занятия и встречи в библиотеках и школах города, профессиональное обучение школьников, образовательные и творческие проекты, поддержку одаренных и перспективных детей.

Не менее важной остается программа льготной ипотеки для сотрудников предприятия, в соответствии с которой ММК компенсирует до половины процентных платежей по ипотечным кредитам. Участниками программы по состоянию на июль 2025 года стали 2 тыс. 650 человек, а сумма компенсационных выплат составила около 112 млн руб. Еще более 1 тыс. 200 работников стали участниками программы компенсации найма жилья.

На предприятии также подчеркивают, что повышение комфорта городской среды остается важным фактором привлечения и удержания персонала. Так, в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется проект городского курорта «Притяжение» — мультифункционального паркового пространства. В этой локации с прошлого года работают два корпоративных кадровых центра: рекрутинговый центр ПАО «ММК» и профориентационный центр «Юный металлург», которые не только информируют о вакансиях, но и с помощью передовых технологий знакомят гостей с профессиями.
