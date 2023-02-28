В Магнитогорске при поддержке ММК состоялся форум промышленной безопасности PROFormat

УрБК, Магнитогорск, 16.05.2023. В Магнитогорске прошел форум PROFormat, посвященный достижению нулевого травматизма на промышленном производстве, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Организаторами в четвертый раз выступили Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и ПАО «ММК». Темой мероприятия стала «Культура безопасности. Эффективное взаимодействие ОТ и HR». Участники форума обсудили ключевые вопросы по взаимодействию служб охраны труда и кадровых служб.
Спикеры рассказали, что сегодня в нашей стране меняются отношение и подход к сфере безопасности и все чаще применяется понятие «культура безопасности», которое включает в себя развитие гибких навыков, командообразование и риск-ориентированный подход.
На форуме отметили, что большая роль в этом процессе принадлежит внутренним тренерам по безопасности. Это обычные сотрудники — рядовые рабочие или же бригадиры, мастера, начальники участков. Внутренний тренер обучает и отслеживает, как группа восприняла материал, где остались какие вопросы. Обучение таких тренеров — одна из важнейших составляющих развития культуры производства на предприятии.
Как уточняют специалисты, развитие культуры безопасности — большое направление, в которое входят разработка стандартов безопасности, анализ и оценка рисков, организация мероприятий и программ обучения для персонала. Так, у «КЦПК «Персонал» уже был опыт обучения по новым правилам 17 тыс. человек. Это обучение проходит максимально полезно, без отрыва от производства.
Двухдневная программа отраслевого форума предусматривала обучение, мастер-классы, работу круглых столов, а также экскурсии на промплощадку Магнитогорского металлургического комбината. Кроме этого, участники посетили «Школу безопасности» — созданный ПАО «ММК» уникальный учебно-тренировочный полигон, где некоторые кадровики и представители служб охраны труда смогли почувствовать себя на месте работников, выполняющих опасные действия на высоте. В ходе форума для участников было создано единое пространство, позволившее расширить профессиональные связи и знакомства, получить непредвзятую оценку собственных проектов от коллег из всех регионов.
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