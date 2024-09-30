Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал готовить риск-менеджеров и риск-тренеров в составе Центра трансформации культуры безопасности в рамках нового проекта «Трансформация культуры безопасности». Его цель — снижение травматизма и аварийности на производстве. Об этом сообщает пресс-служба компании.Основой подготовки новых специалистов является риск-ориентированный поход к производственной безопасности. Его принцип заключается в формировании ответственного поведения работников и формировании навыков прогнозирования и предотвращения рисков. Цель — поднять культуру безопасности и создать комфортную среду для работников, достигнув в перспективе нулевого травматизма на производстве.«Эти специалисты будут работать в пилотных цехах проекта — кислородно-конвертерном и пятом листопрокатном. Менеджеры будут минимизировать вероятность неблагоприятных ситуаций, в том числе, выявлять в ходе «охоты» на риски потенциально опасные участки и анализировать их. Задача тренеров — обучать непосредственно персонал ММК, внедрять риск-ориентированное поведение. Поэтапно в проект будут вовлечены все подразделения комбината и организаций группы компаний для кросс-функционального взаимодействия», — поясняет старший менеджер управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК», руководитель проекта «Трансформация культуры безопасности» Николай Воронков.Обучение риск-менеджеров включает в себя как семинары и тренинги, так и практические занятия. Первый этап проекта, куратором которого является лично генеральный директор ММК Павел Шиляев, будет завершен в октябре нынешнего года, однако еще летом проект может быть масштабирован на другие подразделения ММК.