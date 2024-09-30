ММК начал готовить риск-менеджеров

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2024. Группа ПАО «ММК» повышает качество системы охраны труда на производстве за счет ...25.09.2024 На базе ММК прошла стратегическая сессия «Трансформация культуры безопасности»
УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошла стратегическая сессия ...16.05.2023 В Магнитогорске при поддержке ММК состоялся форум промышленной безопасности PROFormat
УрБК, Магнитогорск, 16.05.2023. В Магнитогорске прошел форум PROFormat, посвященный достижению нулевого травматизма на ...28.02.2023 В компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» прошли тренинги профилактики несчастных случаев для более чем 100 специалистов
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» проводятся тренинги производственного ...12.03.2021 ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен ...