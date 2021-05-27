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В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить более 19 тыс. подростков

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области в 2025 году планируется трудоустроить более 19 тыс. подростков. На проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время будет выделено более 50 млн руб. Об этом заявила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Для устройства на временную работу подростку от 14 до 18 лет нужно через учетную запись на Госуслугах зарегистрироваться на платформе «Работа в России» или обратится в центр занятости. Организация временного трудоустройства предоставляется в течении всего года. Чаще всего подростки выбирают работу садовниками, подсобными рабочими, делопроизводителями, администраторами, курьерами и кухонными рабочими.

Мероприятия по трудоустройству проходят в рамках нацпроекта «Кадры». Создание временных рабочих мест для подростков позволяет им подготовится к профессиональной жизни, лучше понять рынок труда и получить первые навыки. Благодаря цифровым решениям поиск вакансий становится проще и удобнее. Отметим, что по состоянию на начало апреля уровень безработицы в регионе составил всего 0,36%.
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