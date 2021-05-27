В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить более 19 тыс. подростков

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. На трудоустройство подростков летом 2021 года из бюджета Свердловской области планируют ...18.06.2020 Уровень безработицы в Свердловской области превысил десятилетний максимум
Уровень официально регистрируемой безработицы в Свердловской области превысил десятилетний максимум, свидетельствуют ...18.06.2020 Уровень безработицы в Свердловской области превысил десятилетний максимум
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Уровень официально регистрируемой безработицы в Свердловской области превысил ...15.06.2016 Финансирование трудоустройства свердловских подростков сократилось в два раза
Финансирование трудоустройства подростков в Свердловской области с 2013 года по 2016 год сократилось в два раза. Об ...15.06.2016 Финансирование трудоустройства свердловских подростков сократилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2016. Финансирование трудоустройства подростков в Свердловской области с 2013 года по 2016 ...