Кадровый резерв Свердловской области нуждается в токарях, операторах станков и фрезеровщиках

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Кадровый резерв Свердловской области нуждается в токарях, операторах станков и фрезеровщиках. Об этом заявили участники пресс-конференции в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, региональный этап которой состоится 18 апреля, сообщает департамент информполитики региона.



Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина заявила, что в настоящее время промышленный комплекс региона насчитывает порядка 12 тыс. предприятий, где заняты более 452 тыс. человек.



«Прирост за 2024 год составил около 30 тыс. работников. При этом кадровая потребность продолжает нарастать. Традиционно наиболее востребованные сферы — это промышленность, здравоохранение, образование, транспорт, логистика и сфера услуг. По нашим оценкам, всего промышленности до 2035 года потребуется свыше 104 тыс. специалистов по техническим специальностям с высшим и средним профессиональным образованием», — сказала Юлия Польшина.



В свою очередь, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова добавила, что в прошлом году благодаря ярмарке удалось трудоустроить около 35% соискателей.



Отметим, что данное мероприятие — часть национального проекта «Кадры», направленного на развитие профессиональных компетенций и повышение занятости населения. В прошлом году ярмарку посетили более 9,5 тыс. человек. Более 500 работодателей на основных площадках в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском представили порядка 18 тыс. вакансий для соискателей.