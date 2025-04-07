Кадровый резерв Свердловской области нуждается в токарях, операторах станков и фрезеровщиках

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025.Всероссийская ярмарка трудоустройства предложит свердловчанам более 8 тыс вакансий. ...04.04.2025 В Свердловской области в 2025 году планируют трудоустроить более 19 тыс. подростков
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловской области в 2025 году планируется трудоустроить более 19 тыс. подростков. ...11.04.2024 Ежегодно свердловским промышленным предприятиям требуется около 15 тыс. новых сотрудников
С учетом ротации кадров и ухода сотрудников на пенсию промышленным предприятиям Среднего Урала ежегодно требуется около ...11.04.2024 Ежегодно свердловским промышленным предприятиям требуется около 15 тыс. новых сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. С учетом ротации кадров и ухода сотрудников на пенсию промышленным предприятиям ...22.06.2023 В Свердловской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства представят более 19 тыс. вакансий
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области 23 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. ...