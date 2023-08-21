Ежегодно свердловским промышленным предприятиям требуется около 15 тыс. новых сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. С учетом ротации кадров и ухода сотрудников на пенсию промышленным предприятиям ...21.08.2023 Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...16.11.2021 Свердловский губернатор прогнозирует рост ВРП региона в 2021 году на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе своего выступления ...18.06.2021 Промпредприятия Екатеринбурга увеличили отгрузку товаров на 9,4% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга ...18.09.2013 В Свердловской области кадры для предприятий ОПК и машиностроительного комплекса готовят 60 учреждений
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2013. Подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного и машиностроительного ...