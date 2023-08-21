Ежегодно свердловским промышленным предприятиям требуется около 15 тыс. новых сотрудников

С учетом ротации кадров и ухода сотрудников на пенсию промышленным предприятиям Среднего Урала ежегодно требуется около 15 тыс. сотрудников. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина.



По ее словам, ежегодная потребность свердловского промышленного сектора в сотрудниках среднего звена составляет 9-10 тыс. человек, специалистах с высшим образованием — 3-4 тыс. человек.



В сферах машиностроения и ОПК региональное министерство фиксирует нехватку около 9 тыс. сотрудников. Самые востребованные специальности — оператор станков с программным управлением, токарь, токарь-универсал, фрезеровщик, монтажник электронных систем, электромеханик.



Ю. Польшина отметила, что для решения сложившейся проблемы свердловское правительство предпринимает комплекс мер, таких, к примеру, как реформа среднего профессионального образования путем включения отраслевых министерств в вопросы подготовки кадров для обеспечения нужд промышленных предприятий.



В целом в Свердловской области насчитывается порядка 12 тыс. промышленных предприятий, на которых трудоустроено около 422 тыс. человек. Прирост количества сотрудников в этом секторе в 2023 году составил 14,5 тыс. человек.



Индекс промышленного производства в регионе в 2023 году составил 109,3%, объем отгруженной продукции в целом по промышленности — 3,7 трлн руб., в обрабатывающей промышленности рост отгрузки составил 116,3% год к году.



«Для увеличения экономического суверенитета страны с 2018 года в Свердловской области было запущено более 170 новых производств, это позволило создать 8 тыс. рабочих мест. В 2023 году в регионе было создано 32 новых производства и создано 2,5 тыс. рабочих мест», — резюмировала Ю. Польшина.