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Вчера, 11:39

Летом 2025 года в России ищут работу полмиллиона подростков

УрБК, Москва, 15.07.2025. В летний период в России до 500 тыс. соискателей в возрасте от 14 до 18 лет ищут сезонную работу курьерами и сборщиками заказов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Infoline-Аналитики».

Эксперты отмечают, что сезонный дефицит сотрудников в сервисах доставки и продажи продуктов успешно закрывают подростки, желающие заработать в летние каникулы.

Например, сервис «Купер» сообщает, что в первой половине 2025 года таких работников стало больше на 54%, а одно из подразделений Х5 Group насчитывает около 3 тыс. сотрудников-подростков.

Наиболее популярные позиции среди несовершеннолетних — пешие и велокурьеры, сборщики заказов в распределительных центрах маркетплейсов и dark kitchen продуктовых ритейлов (продажа готовых блюд без посадочных мест, еда в доставке).

Такая работа довольно выгодна, оплата за одну смену варьируется от 3 до 6,5 тыс. руб.

«Сборщики сервиса зарабатывают до 3 тыс. руб. за смену, пешие курьеры — до 4 тыс. руб., велокурьеры — до 5 тыс. руб.», — сообщила руководитель управления счастьем партнеров «Купера» Ульяна Рассказова.

При этом согласно ТК РФ подростки не могут работать более пяти-семи часов в день в зависимости от возраста. Даже при этих условиях за летний период 500 тыс. подростков могут отработать до 100 тыс. трудовых смен.

Несмотря на эти оптимистичные цифры, аналитики hh.ru сообщают, что за первое полугодие 2025 года общее количество приглашений на вакансии подросткам снизилось. Это, однако, «может быть следствием уменьшения численности этой возрастной группы», отметили в сервисе по поиску сотрудников.
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