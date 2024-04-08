Глава ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила ...08.04.2024 ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции
УрБК, Москва, 08.04.2024. Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении ...15.11.2021 Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на ближайшем ...17.09.2021 Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможных еще одном или нескольких повышениях ключевой ставки. Об этом ...17.09.2021 Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки
УрБК, Москва, 17.09.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможных еще одном или нескольких повышениях ...