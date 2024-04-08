Глава ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

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Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила ...

ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

УрБК, Москва, 08.04.2024. Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении ...

Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на ближайшем ...

Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможных еще одном или нескольких повышениях ключевой ставки. Об этом ...

Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

УрБК, Москва, 17.09.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможных еще одном или нескольких повышениях ...