Годовая инфляция в России ускорилась до 10,24%

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Годовая инфляция в России ускорилась до 10,07%

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Годовая инфляция в России ускорилась до 9,99%

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Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92%

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