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Сегодня, 10:58

Годовая инфляция в России ускорилась до 10,24%

УрБК, Москва, 03.04.2025. Годовая инфляция в России с 25 по 31 марта ускорилась с 10,11% до 10,24%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю инфляция составила 0,2%. Продовольственные товары в стране подорожали на 0,28%, непродовольственные — на 0,05%, услуги — на 0,14%.

Ранее аналитики Банка России отмечали замедление темпов роста цен в России.
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