В Североуральске следователи устанавливают обстоятельства гибели шахтера

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Следственный отдел по Североуральску СК России проводит проверку по факту гибели шахтера в результате инцидента на шахте в поселке Калья. Следователи оценивают соблюдение требований промышленной безопасности, сообщает официальный канал СУ СК России по Свердловской области.



По информации СК, вечером 2 апреля 2025 года на глубине около 1 тыс. м в шахте «Ново-Кальинская» произошел горный удар, сопровождавшийся обрушением породы. В результате пострадал горнорабочий очистного забоя, который от полученных повреждений скончался.



Следователи СКР проводит комплекс мероприятий, нацеленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.