В Североуральске следователи устанавливают обстоятельства гибели шахтера

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК ...22.08.2019 Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО ...28.04.2017 Следователи проводят проверку по факту массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Сысертском районе следователи проводят доследственную проверку по факту массовой ...05.12.2012 Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Красная шапочка»
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту гибели ...13.01.2011 Расследование по факту гибели на шахте «Ново-Кальинская» ОК РУСАЛ рабочего контролируется прокуратурой
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2011. Прокуратура Североуральска контролирует проведение Североуральским МСО СУ СК при ...