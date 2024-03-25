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Свердловские следователи доложат в СК России о ходе дела о ЧП на шахте «Кальинская»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад от свердловских следователей о ходе уголовного дела, возбужденного по факту ЧП на шахте «Кальинская» в Североуральске.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, в результате обвала на шахте, принадлежащей АО «СУБР» (входит в структуру ОК «РУСАЛ»), в ночь на 25 марта 2024 года под завалом оказались горнорабочие очистного забоя. Один из них погиб, второму потребовалась помощь медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В ведомстве отмечают, что тело погибшего рабочего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью выжившего.
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