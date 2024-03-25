Свердловские следователи доложат в СК России о ходе дела о ЧП на шахте «Кальинская»

Материалы по теме

Двое горнорабочих оказались за завалом в шахте «Кальинская» СУБРа в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за ...

Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о гибели горнорабочего на шахте

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры города Североуральска взяли на контроль уголовное дело о гибели ...

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте УГМК в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. По факту гибели рабочего на шахте «Северопесчанская», принадлежащей АО «Богословское ...

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК ...

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО ...