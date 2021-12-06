Двое горнорабочих оказались за завалом в шахте «Кальинская» СУБРа в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Прокуратура Североуральска приступила к проверке соблюдения норм безопасности и ...22.08.2019 Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК ...11.12.2017 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ»
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности при производстве ...01.12.2016 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. Прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований ...02.07.2010 По факту гибели работника на шахте «Кальинская» СУБРа ОК РУСАЛ может быть возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2010. В пятницу, 2 июля, около 05:00 на шахте № 13 ОАО «СУБР» в поселке Калья в ...