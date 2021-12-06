Двое горнорабочих оказались за завалом в шахте «Кальинская» СУБРа в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за завалом оказались двое горнорабочих, сообщает пресс-служба АО «СУБР», которому принадлежит шахта (входит в структуру ОК «РУСАЛ»).



«25 марта в 04.22 на шахте «Кальинская» СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы. До прибытия ВГСО разбор завала производился силами СУБРа. На место происшествия прибыло два отделения ВГСО. Идут спасательные работы», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.



По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло на минус 1130 горизонте блока № 11 Северной шахты № 13. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда», — говорится в сообщении надзорного ведомства.