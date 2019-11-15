Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял под контроль спасательную операцию на шахте «Кальинская»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за ...15.11.2019 Один человек пострадал в результате горного удара на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В Североуральске на шахте «Кальинская» (входит в состав ОАО «Севуралбокситруда», ОК ...14.07.2017 На шахте РУСАЛа в Среднеуральске при обрушении породы погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Накануне вечером на шахте Ново-Кальинская в Североуральском городском округе погиб ...18.12.2015 На бокситовой шахте «Кальинская» прошла эвакуация персонала
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. Рабочие шахты «Кальинская» (принадлежит ОК «РУСАЛ») в Североуральске эвакуированы из-за ...25.04.2013 В шахте «Новокальинская» произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2013. Сегодня в 00:10 по московскому времени поступила информация о возгорании в шахте ...