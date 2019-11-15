Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял под контроль спасательную операцию на шахте «Кальинская»

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Один человек пострадал в результате горного удара на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В Североуральске на шахте «Кальинская» (входит в состав ОАО «Севуралбокситруда», ОК ...

На шахте РУСАЛа в Среднеуральске при обрушении породы погиб рабочий

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УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. Рабочие шахты «Кальинская» (принадлежит ОК «РУСАЛ») в Североуральске эвакуированы из-за ...

В шахте «Новокальинская» произошел пожар

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2013. Сегодня в 00:10 по московскому времени поступила информация о возгорании в шахте ...