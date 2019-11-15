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Вчера, 13:44

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял под контроль спасательную операцию на шахте «Кальинская»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам докладывать ему о ходе спасательной операции на шахте «Кальинская», где утром 25 марта произошел горный удар, и за завалом остались двое горнорабочих, сообщает департамент информполитики региона.

Так, главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой было поручено оперативно выехать на территорию шахты. Министерству здравоохранения Свердловской области — при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам.

По оперативной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, горноспасатели Североурльского военизированного горноспасательного отряда сумели добраться до одного из пострадавших горнорабочих и проводят его деблокирование.

«В спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на двух единицах спецтехники. Сил и средств на месте происшествия достаточно. Данное событие на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.
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