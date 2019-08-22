Одного из горнорабочих спасли из завала в шахте «Кальинская» в Североуральске

Материалы по теме

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял под контроль спасательную операцию на шахте «Кальинская»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам докладывать ему о ...

Двое горнорабочих оказались за завалом в шахте «Кальинская» СУБРа в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за ...

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК ...

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО ...

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности при производстве ...