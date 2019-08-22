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Вчера, 15:21

Одного из горнорабочих спасли из завала в шахте «Кальинская» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Одного из горнорабочих, которые оказались за завалом, произошедшим в результате горного удара на шахте «Кальинская» в Североуральском ГО, нашли живым. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что горный удар произошел 25 марта в 4:22. За завалом оказались двое рабочих.

«Личности оказавшихся в беде рабочих уже установлены: это местные жители, проходчики, 1992 и 1997 г.р. Они подавали признаки жизни, стуча по трубам. На момент подготовки этой новости одного рабочего уже нашли живым, врачи оказывают ему неотложную помощь, второго рабочего ищут, спасательные работы продолжаются», — указано в сообщении В. Горелых.

Следственный отдел по Североуральску СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, о проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ», — пишет пресс-служба ведомства.

Ранее УрБК писал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам докладывать ему о ходе спасательной операции.
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