Два работника шахты в Свердловской области пострадали в результате горного удара

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за ...06.12.2021 Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на шахте РУСАЛа в Свердловской области после горного удара
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Прокуратура Североуральска приступила к проверке соблюдения норм безопасности и ...11.12.2017 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ»
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности при производстве ...13.07.2017 На производственной площадке «Уралкварца» в Екатеринбурге погиб рабочий
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту ...05.03.2014 На шахте «Черемуховская — Глубокая» погиб инспектор во время расследования несчастного случая
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. На шахте «Черемуховская — Глубокая» представитель администрации погиб, выясняя ...