Два работника шахты в Свердловской области пострадали в результате горного удара

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Прокуратура Североуральска проведет проверку на шахте «Черемуховская-Глубокая» в связи с произошедшим горным ударом, повлекшим травмы проходчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе.



По имеющейся информации, сегодня в 10.46 на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1172 м произошел горный удар, в результате которого пострадали двое проходчиков горных капитальных работ. Они были подняты на поверхность с травмами и госпитализированы.



По факту случившегося надзорным органом инициирована проверка соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда. К ней будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.