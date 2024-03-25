УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:28

Два работника шахты в Свердловской области пострадали в результате горного удара

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Прокуратура Североуральска проведет проверку на шахте «Черемуховская-Глубокая» в связи с произошедшим горным ударом, повлекшим травмы проходчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе.

По имеющейся информации, сегодня в 10.46 на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1172 м произошел горный удар, в результате которого пострадали двое проходчиков горных капитальных работ. Они были подняты на поверхность с травмами и госпитализированы.

По факту случившегося надзорным органом инициирована проверка соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда. К ней будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2024 Двое горнорабочих оказались за завалом в шахте «Кальинская» СУБРа в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Сегодня в 04.22 на шахте «Кальинская» произошел горный удар, в результате которого за ...

06.12.2021 Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на шахте РУСАЛа в Свердловской области после горного удара

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Прокуратура Североуральска приступила к проверке соблюдения норм безопасности и ...

11.12.2017 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности при производстве ...

13.07.2017 На производственной площадке «Уралкварца» в Екатеринбурге погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту ...

05.03.2014 На шахте «Черемуховская — Глубокая» погиб инспектор во время расследования несчастного случая

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. На шахте «Черемуховская — Глубокая» представитель администрации погиб, выясняя ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18