В шахте «Южная» в Кушве погиб машинист лебедки

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Прокуратура Североуральска приступила к проверке соблюдения норм безопасности и ...14.05.2018 В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту гибели работника на шахте «Естюнинская»
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту гибели работника на шахте ...12.02.2016 В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту гибели работника «ЕВРАЗ НТМК»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2016. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку по факту ...17.11.2010 Прокурор Кушвы опросил руководство шахты «Южная» (Evraz) по факту гибели работника
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. Прокуратурой Кушвы проводится проверка исполнения требований безопасности при ...17.11.2010 Расследование по факту гибели рабочего на шахте «Южная» (Evraz) продолжается
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. По факту смерти работника шахты «Южная» ВГОК Кушвинским межрайонным следственным ...