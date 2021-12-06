В шахте «Южная» в Кушве погиб машинист лебедки

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Городская прокуратура Кушвы начала проверку соблюдения законодательства об охране труда на шахте «Южная» (ОАО «ВГОК»). Мероприятие проводится в связи с гибелью работника шахты, уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, 13 февраля в 7.12 часов машинист скреперной лебедки подземного комплексного участка № 3 должен был подняться из шахты после окончания смены. По результатам поисков пропавший был обнаружен мертвым. Причины смерти не разглашаются.



Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели работника.



«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнения предприятием требований федерального законодательства о промышленной безопасности, об охране труда, в том числе, в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, переговорными устройствами», — указано в сообщении надзорного ведомства.