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16.01.2024

Прокуратура проверяет коллективную жалобу медицинских работников из Кушвы

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Прокуратура Свердловской области и региональный минздрав начали проверку по фактам, изложенным в коллективной жалобе медиков из Кушвы президенту РФ Владимиру Путину, которую накануне опубликовали в соцсетях.

Сотрудники, в частности, жаловались на переработки, низкий уровень зарплат и неудовлетворительную техническую оснащенность медучреждения Кушвы.

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Также проверку изложенных в жалобе фактов начало региональное министерство здравоохранения.

«Группа в составе сотрудников минздрава уже прибыла в муниципалитет и начала проверку в медицинском учреждении. В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия», — говорится в сообщении департамента информполитики региона.
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