Прокуратура проверяет коллективную жалобу медицинских работников из Кушвы

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков назначил проверку по ...04.10.2017 В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за обрушения потолка в столовой школы № 142
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению средств ...13.07.2017 Прокуратура разыскивает работников НТЗТИ для погашения долгов по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. По состоянию на вечер 12 июля большая часть задолженности перед сотрудниками ...15.03.2017 В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку по факту падения плитки с фасада Театра музкомедии
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2017. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения облицовочной плитки с ...16.07.2015 Прокуратура проводит проверку в отношении Красноуральского химзавода
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2015. Прокуратура Красноуральска и Нижнетагильская природоохранная прокуратура начали ...