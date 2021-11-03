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В Свердловской области прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав сотрудников «Мариинского прииска»

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Прокуратура Асбеста начала проверку соблюдения трудовых прав сотрудников АО «Мариинский прииск». Исполняющий обязанности городского прокурора Егор Плеханов отправился на предприятие, спустился в шахту, поговорил с бастующими и принял их обращение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что перед сотрудниками нет долгов по зарплате. Находящиеся в шахте осмотрены врачом, здоровы, у них есть еда и вода. На месторождение также прибыли сотрудники региональной прокуратуры, работает мобильная приемная. В итоге будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства.

Уточним, что накануне почти сотня шахтеров отказалась выходить из шахты. Это решение они приняли на фоне слухов о возможных сокращениях или закрытии предприятия. Сейчас забастовку продолжают 76 сотрудников компании.

В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», занимается управлением предприятием) утверждают, что большинство работников готовы к диалогу, а производственный процесс продолжается. Для решения конфликта на место прибыл директор департамента управления активами «РТ-Капитал» Сергей Петрин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов.

«Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам. Еще раз подчеркнем: объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке методами прошлого века и не хотят перемен. Их страхи используют провокаторы, преследующие свои цели», — говорится в сообщении.

В компании утверждают, что месторождению необходимо переформатирование под современные реалии и требования. Поэтому шахта будет законсервирована, предприятие перейдет на открытый способ добычи и появится флотационная фабрика. Предполагается, что это позволит выйти на безубыточный уровень.

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