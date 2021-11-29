УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:23

Прокуратура обязала компанию «Мариинский прииск» очищать сточные воды перед сбросом их в ручей Старка

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что АО «Мариинский прииск» (принадлежит корпорации «Ростех») сбрасывает в ручей Старка загрязняющие вещества в составе сточных вод.

Предприятие работает на Малышевском месторождении. В рамках прокурорской проверки специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» взяли пробы сточных вод и выяснили, что АО сливает в ручей Старка отходы, содержащие нефтепродукты, сульфатион, берилий, фторин-ион, марганец, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По иску надзорного ведомства Асбестовский городской суд обязал предприятие обеспечить нормативную степень очистки сточных вод. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.11.2021 Предприятие ЖКХ в городе Арамили оштрафовано на 150 тыс. рублей за слив сточных вод в реку Исеть

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что АО ...

05.11.2020 Суд обязал Каменск-Уральский металлургический завод улучшить качество очистки сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Суд обязал ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» обеспечить нормативную ...

02.07.2020 КУМЗ уличили в сбросе загрязняющих веществ в Волковское водохранилище

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2020. Прокуратура через суд обязала Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) улучшить ...

29.05.2019 Минприроды отсудило у компании «Мариинский прииск» более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Арбитражный суд частично удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии ...

04.08.2017 Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года17.11.2023Чужие карты
Архив новостей
Декабрь 2023 (196)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18