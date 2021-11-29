Прокуратура обязала компанию «Мариинский прииск» очищать сточные воды перед сбросом их в ручей Старка

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что АО ...05.11.2020 Суд обязал Каменск-Уральский металлургический завод улучшить качество очистки сточных вод
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Суд обязал ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» обеспечить нормативную ...02.07.2020 КУМЗ уличили в сбросе загрязняющих веществ в Волковское водохранилище
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2020. Прокуратура через суд обязала Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) улучшить ...29.05.2019 Минприроды отсудило у компании «Мариинский прииск» более 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Арбитражный суд частично удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии ...04.08.2017 Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения ...