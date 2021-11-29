Прокуратура обязала компанию «Мариинский прииск» очищать сточные воды перед сбросом их в ручей Старка

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что АО «Мариинский прииск» (принадлежит корпорации «Ростех») сбрасывает в ручей Старка загрязняющие вещества в составе сточных вод.



Предприятие работает на Малышевском месторождении. В рамках прокурорской проверки специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» взяли пробы сточных вод и выяснили, что АО сливает в ручей Старка отходы, содержащие нефтепродукты, сульфатион, берилий, фторин-ион, марганец, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По иску надзорного ведомства Асбестовский городской суд обязал предприятие обеспечить нормативную степень очистки сточных вод. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.