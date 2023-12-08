Из-за аварии на двух коллекторах неочищенные сточные воды попали в реку Старка под Асбестом

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Из-за прорыва на двух коллекторах неочищенные сточные воды попали на территорию лесного массива Асбеста и излились в реку Старка. В результате на территории кордона Старка был подтоплен частный дом, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«По предписаниям и предложениям Роспотребнадзора проведена дезинфекция подтопленных территорий, в том числе частного дома, подтопленного колодца, организован постоянный лабораторный контроль качества воды водоема. Также организован подвоз воды гарантированного качества жителям с запретом использования собственного источника водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.



На территории кордона проживает 10 человек, за ними наблюдают медики. Случаев острых кишечных инфекций зафиксировано не было. Излив ликвидирован, ремонт коллекторов продолжается.