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Из-за аварии на двух коллекторах неочищенные сточные воды попали в реку Старка под Асбестом

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Из-за прорыва на двух коллекторах неочищенные сточные воды попали на территорию лесного массива Асбеста и излились в реку Старка. В результате на территории кордона Старка был подтоплен частный дом, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«По предписаниям и предложениям Роспотребнадзора проведена дезинфекция подтопленных территорий, в том числе частного дома, подтопленного колодца, организован постоянный лабораторный контроль качества воды водоема. Также организован подвоз воды гарантированного качества жителям с запретом использования собственного источника водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

На территории кордона проживает 10 человек, за ними наблюдают медики. Случаев острых кишечных инфекций зафиксировано не было. Излив ликвидирован, ремонт коллекторов продолжается.
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