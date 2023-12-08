Из-за аварии на двух коллекторах неочищенные сточные воды попали в реку Старка под Асбестом

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что АО «Мариинский ...15.04.2019 В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии 18 жилых домов остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии 18 многоквартирных жилых домов остались без ...21.02.2018 В Екатеринбурге из-за аварии четыре многоквартирных дома остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. В Екатеринбурге из-за аварии жильцы четырех девятиэтажных домов на улице Ильича ...18.03.2013 В Первоуральске без воды остались 17 жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. В Первоуральске 17 многоквартирных жилых домов остались без воды. Авария произошла на ...29.11.2010 К отключенным от водоснабжения из-за аварии жилым домам в центре Екатеринбурга организован подвоз воды
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2010. К отключенным от водоснабжения из-за аварии жилым домам в центре Екатеринбурга ...