Уральский Росприроднадзор выявил загрязнение реки Турья предприятием РУСАЛа

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со ...11.12.2020 Росприроднадзор начал проверку на птицефабрике «Среднеуральская» из-за нарушений правил обращения с отходами
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Прокуратура потребовала проверить соблюдение ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» ...15.08.2018 Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства в работе Уральской свинцовой компании
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в ходе плановой проверки ...09.06.2009 Материалы в части загрязнения почвы в результате порыва шламопровода шламонакопителя ОАО «БАЗ» ОК РУСАЛ направлены по подследственности в отдел дознания ОВД по ГО Краснотурьинск для проведения проверки
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2009. Серовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного ...25.05.2009 Богословский алюминиевый завод ОК РУСАЛ: Причиной изменения цвета реки Турья явился смыв части шлама талыми водами
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2009. «БАЗ осуществил дополнительное детальное расследование причин покраснения вод реки ...