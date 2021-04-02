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Уральский Росприроднадзор выявил загрязнение реки Турья предприятием РУСАЛа

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провели проверку на Богословском алюминиевом заводе (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Краснотурьинске.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что предприятие незаконно сливает сточные воды в реку Турья. После исследования проб специалисты установили, что в воде превышена концентрация вредных веществ, из-за чего водный объект загрязняется.

Росприроднадзор направил информацию о нарушении предприятием требований законодательства в области охраны окружающей среды в адрес Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер реагирования.
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