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Свердловский Росприроднадзор обследовал берег Исети на месте раскопок компании «Радиус Девелопмент»

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» провели обследование берегов Исети возле Царского моста в Екатеринбурге на ул. Декабристов и здания по адресу Чапаева, 3а. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства.

Свердловский Росприроднадзор обследовал берег Исети на месте раскопок компании «Радиус Девелопмент»
Фото Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

«Мероприятие прошло в рамках рассмотрения обращений граждан, по фактам угрозы причинения вреда р. Исеть в ходе проведения работ по берегоукреплению водного объекта ООО «Радиус Девелопмент», — указано в сообщении.

Напомним, что компания приобрела там земельный участок и начала строительство гостиничного комплекса. По версии Росприроднадзора, в ходе работ строители «Радиус Девелопмента» допустили «самовольный захват акватории водного объекта». Иными словами, они засыпали землей часть русла Исети.

«По результатам контрольных (надзорных) мероприятий будут приняты меры в рамках установленных полномочий», — резюмировали в ведомстве.

Ранее рабочие вскрыли на этом участке культурный слой и повредили в ходе раскопок некие деревянные элементы, являющиеся объектами культурного наследия. В результате Ленинский райсуд вынес решение по административному делу против компании «Радиус Девелопмент» о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Застройщика оштрафовали на 200 тыс. руб.
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