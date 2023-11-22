Свердловский Росприроднадзор обследовал берег Исети на месте раскопок компании «Радиус Девелопмент»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Ленинский райсуд вынес решение по административному делу против компании «Радиус ...09.08.2023 Арбитражный суд поддержал Росприроднадзор в деле о взыскании с МУП «Водоснабжение» Белоярского ГО 28,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Арбитражный суд в ходе рассмотрения апелляции подтвердил обоснованность требований ...13.02.2023 Два дома возле будущей высотки «Радиус-2» в центре Екатеринбурга признали объектами культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области ...11.12.2020 Росприроднадзор начал проверку на птицефабрике «Среднеуральская» из-за нарушений правил обращения с отходами
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Прокуратура потребовала проверить соблюдение ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» ...04.08.2017 Нефтяные разводы на городском пруду Екатеринбурга появились из-за реконструкции Макаровского моста
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Инспекторы Росприроднадзора в ходе рейда попытались обнаружить источник появления ...