Суд оштрафовал компанию «Радиус Девелопмент» за раскопки на берегу реки Исеть в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Ленинский райсуд вынес решение по административному делу против компании «Радиус Девелопмент» о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Застройщика оштрафовали на 200 тыс. руб. Информацию УрБК подтвердили в Ленинском районном суде.



В 2021 году «Радиус Девелопмент» приобрел участок площадью 0,2 гектара на берегу Исети, возле Царского моста на ул. Декабристов и здания по адресу Чапаева, 3а. В 2022 году застройщик начал возводить там гостиничный комплекс.



Позже выяснилось, что рабочие вскрыли культурный слой и могли в ходе раскопок повредить некие деревянные элементы, которые, как утверждали общественники, могли оказаться объектами культурного наследия.



16 октября дело против компании «Радиус Девелопмент» по статье 17.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» поступило в Ленинский районный суд.