Суд оштрафовал компанию «Радиус Девелопмент» за раскопки на берегу реки Исеть в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области ...25.01.2021 Суд в Екатеринбурге оштрафовал «Трест Уралтрансспецстрой» за затопление подвалов «Здания гостиницы «Эрмитаж»
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал, что действия АО «Трест ...28.02.2020 Компанию «Уралбиофарм» оштрафовали на 300 тыс. рублей за плохое содержание объекта культурного наследия в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2020. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения действующего ...19.08.2019 В Екатеринбурге прокуратура обязала МУГИСО отреставрировать объект культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Екатеринбурге по решению суда проведут ремонт и отреставрируют памятник ...28.12.2017 Общественники Екатеринбурга обеспокоены сохранностью Царского моста из-за планов по сносу телебашни
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге может повредить объекты культурного ...