Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой ...03.09.2024 Уральское управление Росприроднадзора выявило нарушения в работе очистных сооружений компании «Водоканал Каменск-Уральский»
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой ...13.08.2024 Уральский Росприроднадзор возбудил административные дела в отношении должностных лиц артели старателей «Нейва» за нарушения экологических норм
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время внеплановой ...24.04.2024 Канада сняла санкции с «ВСМПО-Ависма»
УрБК, Москва, 24.04.2024. Правительство Канады разрешило своему производителю авиалайнеров, компании Airbus, ...19.11.2021 С «ВСМПО-Ависма» будет взыскано более 651 млн рублей для возмещения ущерба экологии
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшему производителю ...