УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:22

Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую проверку ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в городе Верхняя Салда. О ее результатах сообщается на сайте ведомства.

Так, сотрудники организации произвели осмотр производственной территории, совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» осуществили отбор проб сточных вод и промышленных выбросов на источниках.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения природоохранного законодательства РФ: превышение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках сточных вод, сброс сточных вод без специального разрешения, неисполнение обязанности по актуализации об объекте негативного воздействия на окружающую среду, искажение сведений в инвентаризации источников выбросов, осуществление производственной деятельности в отсутствие утвержденных нормативов образования отхода.

Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении юридического и должностных лиц будут приняты меры административного реагирования.

Напомним, что «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим мировым производителем титана и титановых сплавов с полным циклом (от переработки до выпуска готовых изделий).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2024 Росприроднадзор во время плановой проверки выявил восемь нарушений в работе Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой ...

03.09.2024 Уральское управление Росприроднадзора выявило нарушения в работе очистных сооружений компании «Водоканал Каменск-Уральский»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой ...

13.08.2024 Уральский Росприроднадзор возбудил административные дела в отношении должностных лиц артели старателей «Нейва» за нарушения экологических норм

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время внеплановой ...

24.04.2024 Канада сняла санкции с «ВСМПО-Ависма»

УрБК, Москва, 24.04.2024. Правительство Канады разрешило своему производителю авиалайнеров, компании Airbus, ...

19.11.2021 С «ВСМПО-Ависма» будет взыскано более 651 млн рублей для возмещения ущерба экологии

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшему производителю ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга22.08.2024Наращивание мощностей
Архив новостей
Сентябрь 2024 (317)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18