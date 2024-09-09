Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую проверку ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в городе Верхняя Салда. О ее результатах сообщается на сайте ведомства.



Так, сотрудники организации произвели осмотр производственной территории, совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» осуществили отбор проб сточных вод и промышленных выбросов на источниках.



В ходе проверки были выявлены следующие нарушения природоохранного законодательства РФ: превышение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках сточных вод, сброс сточных вод без специального разрешения, неисполнение обязанности по актуализации об объекте негативного воздействия на окружающую среду, искажение сведений в инвентаризации источников выбросов, осуществление производственной деятельности в отсутствие утвержденных нормативов образования отхода.



Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении юридического и должностных лиц будут приняты меры административного реагирования.



Напомним, что «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим мировым производителем титана и титановых сплавов с полным циклом (от переработки до выпуска готовых изделий).