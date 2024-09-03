Уральское управление Росприроднадзора выявило нарушения в работе очистных сооружений компании «Водоканал Каменск-Уральский»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время внеплановой ...08.12.2023 Прокуратура обязала компанию «Мариинский прииск» очищать сточные воды перед сбросом их в ручей Старка
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что АО «Мариинский ...27.12.2012 ОАО «Водоканал» оштрафовано за некачественную питьевую воду
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2012. Стали известны результаты плановой выездной проверки ОАО «Водоканал» (город ...13.02.2009 ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2009. Управлением Росприроднадзора по Свердловской области проведена плановая проверка ОАО ...06.02.2009 Управление Росприроднадзора по Свердловской области: В результате плановой проверки ОАО «Уфалейникель» выявлено 19 нарушений
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2009. Управлением Росприроднадзора по Свердловской области проведена плановая проверка ОАО ...