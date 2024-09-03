Уральское управление Росприроднадзора выявило нарушения в работе очистных сооружений компании «Водоканал Каменск-Уральский»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора во время плановой проверки вместе с экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» выявили нарушения в деятельности АО «Водоканал Каменск-Уральский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При проверке специалисты взяли пробы природных и сточных вод, а также производственных отходов. Выяснилось, что предприятие сбрасывает загрязняющие вещества в канализационные воды после фильтрации через очистные сооружения.



Кроме того, организация нарушает регламент проведения экологического контроля. Предприятие не подало заявку для обновления сведений об объекте, который негативно действует на местные экосистемы.



Ведомство выписало предприятию предписание об устранении нарушений. К ответственным лицам будет применена административная ответственность.