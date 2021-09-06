УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:02

Власти Свердловской области присоединились к переговорам с бастующим на «Мариинском прииске» шахтерами

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Глава департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов направился в поселок Малышева для переговоров с бастующими шахтерами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее около сотни работников шахты АО «Мариинский прииск» (принадлежит корпорации «Ростех») отказались выходить на поверхность по завершении смены. Причиной этому стали слухи о закрытии шахты владельцем. На этом месторождении добываются изумруды и бериллий.

В правительстве региона сообщают, что предприятие будет продолжать работу и закрытие не планируется. Об этом же говорит корпорация.

«Объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме», — утверждает пресс-служба ООО «РТ-капитал» (структура «Ростеха», занимается управлением предприятием).

При этом в сообщении компании говорится о планах изменить формат работы прииска. В будущем шахта все-таки может быть законсервирована из-за нерентабельности.

По результатам переговоров 25 человек согласились подняться на поверхность. Еще 76 остались в шахте.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.09.2021 В «Ростехе» опровергли новость о забастовке шахтеров на Мариинском прииске

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В «Ростехе» сообщили, что новость о забастовке шахтеров Мариинского прииска не ...

03.06.2021 Ростехнадзор выявил 29 нарушений в работе «Мариинского прииска»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Уральское управление Ростехнадзора выявило 29 нарушений обязательных требований ...

24.08.2020 На Мариинском прииске горняки намерены объявить забастовку из-за невыплаты зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Горняки Мариинского прииска (входит в состав госкорпорации «Ростех») в Свердловской ...

26.06.2020 Энергетики частично ограничили поставку электричества на «Мариинский прииск»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2020. Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» частично ограничил поставку электроэнергии на ...

28.01.2020 Госкорпорация Ростех запустила процедуру смены топ-менеджмента Мариинского прииска

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2020. Госкорпорация Ростех решила сменить топ-менеджмент Мариинского прииска (п. Малышева, ...

Популярные новости
Сегодня, 11:43На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2023 (236)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18