Власти Свердловской области присоединились к переговорам с бастующим на «Мариинском прииске» шахтерами

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Глава департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов направился в поселок Малышева для переговоров с бастующими шахтерами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Ранее около сотни работников шахты АО «Мариинский прииск» (принадлежит корпорации «Ростех») отказались выходить на поверхность по завершении смены. Причиной этому стали слухи о закрытии шахты владельцем. На этом месторождении добываются изумруды и бериллий.



В правительстве региона сообщают, что предприятие будет продолжать работу и закрытие не планируется. Об этом же говорит корпорация.



«Объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме», — утверждает пресс-служба ООО «РТ-капитал» (структура «Ростеха», занимается управлением предприятием).



При этом в сообщении компании говорится о планах изменить формат работы прииска. В будущем шахта все-таки может быть законсервирована из-за нерентабельности.



По результатам переговоров 25 человек согласились подняться на поверхность. Еще 76 остались в шахте.