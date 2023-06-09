Сотрудники «Мариинского прииска» прекратили забастовку

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Работники шахты АО «Мариинский прииск» (принадлежит корпорации «Ростех») завершили забастовку и вернулись к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «РТ-Капитал».



Уточним, что в конце прошлой недели около сотни сотрудников месторождения отказались выходить из шахты, когда закончилась их смена. Это решение было принято в связи со слухами о сокращениях или закрытии предприятия. Местная прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.



В компании рассказали, что шахту планируют законсервировать и переформатировать, а затем «Мариинский прииск» перейдет на открытый способ добычи, и здесь заработает флотационная фабрика. Это требуется для выхода предприятия на безубыточный уровень. В связи с последними событиями до 14 июня для проработки этого процесса будет создана рабочая группа. Также до 10 июля будут приняты меры, направленные на развитие месторождения.



«Еще раз подчеркнем: объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия — это провокация. Напротив, мы реализуем на Мариинском прииске план финансового оздоровления. Его цель — повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень», — утверждают в пресс-службе компании.