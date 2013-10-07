В Кушве на шахте «Южная» произошел пожар на площади 10 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На шахте «Южная» в Кушве случился пожар. Возгорание произошло на глубине 240 м, сообщает ТАСС.



«На глубине 240 м в шахте «Южная» произошел пожар. На поверхность выведены 45 шахтеров, пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что площадь возгорания составила 10 кв. м., на данный момент оно ликвидировано.



Добавим, что шахта «Южная» занимается добычей железной руды и входит в группу компаний НПРО «Урал».