Сегодня, 12:50

Свердловская область заняла второе место по уровню спроса на шахтеров в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Средний Урал занял второе место по УрФО по спросу на шахтеров. Это следует из исследования сервиса подбора кадров HeadHunter.

В целом в УрФО было открыто 783 вакансии для шахтеров в 2025 году. На Челябинскую область приходится 46%, на Свердловскую — 39%. Далее идут Тюменская (5%), Курганская области (5%), ХМАО (3%) и ЯНАО (2%).

В Свердловской области предложение со стороны кандидатов составило 4,5 резюме на вакансию. По уровню зарплат Свердловская область также на втором месте — 136,5 тыс. руб.. Первой идет Тюменская (200 тыс. руб.), третьей — Челябинская область (129,9 тыс. руб.).

Зарплата шахтеров в Свердловской области медианно выросла на 12%, или +15,1 тыс. рублей относительно 2024 года. За прошедшие четыре года предлагаемые шахтерам зарплаты выросли в 1,5%. Зарплатные ожидания кандидатов, рассматривающих работу шахтерами, составили 139,6 тыс. руб.
