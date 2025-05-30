Свердловская область заняла второе место по уровню спроса на шахтеров в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Свердловской области работодатели готовы предложить педагогам ежемесячную зарплату на ...30.05.2025 В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...05.12.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла до 70 тыс. рублей
Свердловская область вошла в топ-3 регионов УрФО, где за последний год сильнее всего увеличились предлагаемые зарплаты. ...05.12.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла до 70 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Челябинская область заняла 28-е место рейтинга регионов РФ по уровню зарплат в малых и ...