На Синарском трубном заводе произошел пожар на площади 60 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На шахте «Южная» в Кушве случился пожар. Возгорание произошло на глубине 240 м, ...13.05.2022 В Каменске-Уральском потушили пожар на Синарском трубном заводе
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Пожарно-спасательным подразделениям удалось потушить крупный пожар на Синарском трубном ...13.05.2022 На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском произошел пожар площадью 800 квадратных метров
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. В валочном цехе Синарского трубного завода в Каменске-Уральском произошел пожар ...20.09.2019 На Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел пожар площадью 100 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Вчера вечером, 19 сентября, на Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел ...04.03.2019 На заводе по обработке цветных металлов в Каменске-Уральском произошло возгорание алюминиевой пудры
УрБК, Каменск-Уральский, 04.03.2019. В Каменске-Уральском 4 марта произошел пожар на заводе по обработке цветных ...