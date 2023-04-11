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На Синарском трубном заводе произошел пожар на площади 60 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Каменске-Уральском на Синарском трубном заводе (входит в Трубную Металлургическую Компанию) утром 16 октября вспыхнул пожар. Площадь возгорания достигла 60 кв. м., сообщает издание «Виртуальный Каменск».

К месту возгорания прибыли пожарные расчеты, возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадавших нет, обстоятельства пожара уточняются.
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