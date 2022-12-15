В Екатеринбурге появится виртуальный проект «Урал и его богатства. Виртуальный музей живописи и камнерезных произведений А. К. Денисова-Уральского»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) ко дню рождения А. К. Денисова-Уральского представит проект «Урал и его богатства. Виртуальный музей живописи и камнерезных произведений А. К. Денисова-Уральского». Событие реализовано при поддержке министерства культуры Свердловской области, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Виртуальный проект «Урал и его богатства» станет дополнением постоянной экспозиции Центра истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5 (входит в состав ЕМИИ) и позволит сформировать полноценное представление о творчестве знаменитого уральца Алексея Козьмича Денисова-Уральского.
В рамках виртуальной экспозиции объединены 97 произведений творческой деятельности художника из целого ряда музеев страны, а также частных коллекций. Виртуальный проект позволит познакомиться с живописным и графическим наследием, а также ювелирными и камнерезными произведениями А. К. Денисова-Уральского, большая часть которых представлена в формате детальной круговой съемки, позволяющей оценить воплощение объемных произведений из цветного камня.
Напомним, что Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского был открыт в декабре 2021 года. Экспозиция центра знакомит посетителей с основными этапами истории камнерезного дела на Урале, его минералогическим богатством и некоторыми эпизодами, связанными с работой горщиков и камнерезов.
В специально оборудованном пространстве центра под руководством преподавателей-мастеров организованные группы детей и взрослых знакомятся с особенностями обработки цветного камня и пробуют свои силы в создании изделий.
Так, за первый год работы центр посетило более чем 8 тыс. посетителей, и свыше 3 тыс. из них приняли участие в тематических мастер-классах. В центре также проводятся встречи с мастерами камнерезного искусства и знатоками уральского камня, работает лекторий «Всемирная история резного камня» и студия «Цветные камни» по основам художественной обработки цветного камня.
Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
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